ООО «Винзавод «Тольяттинский» получил от Федеральной службы алкогольного рынка четыре новые лицензии на производство, хранение и поставки ликеро-водочных изделий, вин и коньяков. Они будут действовать до июля 2022 года.

На предприятии ресурсу TLTGorod.ru факт получения лицензий подтвердили, добавив, что теперь займутся восстановлением марки.

Напомним, производство на Тольяттинском винзаводе было остановлено в начале 2015 года. Надзорные службы забрали у винзавода лицензию на крепкий алкоголь и отказали в выдаче акцизных марок. Тогда же предприятие подало в арбитраж заявление о самобанкротстве.

В феврале 2016 года кредиторы винзавода приняли решение о привлечении внешнего займа для восстановлении платежеспособности. Инвестором стала компания «Фининвест». Она обязалась предоставить на развитие производства 150 млн рублей.

Через год из заявленной суммы было привлечено около 112 млн рублей, большая часть этой суммы пошла на погашение долгов перед федеральным бюджетом. Это позволило запустить процесс оформления лицензий.