Эффективное антитеррористическое законодательство, в первую очередь в части цифровой безопасности, станет одним из основных вопросов взаимодействия государств — участников второго совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое состоялось в Сеуле. Противодействовать хакерским угрозам, регулировать развитие искусственного интеллекта и использование криптовалют планируется через международный киберсекретариат: он станет точкой взаимодействия профильных комитетов парламентов евразийских стран.

Сотрудничество парламентов стран Евразии станет постоянным, участвовать в нем будут не только спикеры и депутаты, но и эксперты. К такой договоренности пришли участники совещания спикеров из 27 стран, прошедшего под председательством спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и главы Национального собрания Кореи Чон Се Гюна.

Впервые в совещании приняли участие делегации из стран Евросоюза — Чехии, Словакии и Венгрии. Свои парламенты представили спикеры Армении, Азербайджана, Афганистана, Ирана, Казахстана, Пакистана и Филиппин, а также Белоруссии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Туркменистана и Таиланда. От Евразийского экономического союза в мероприятии участвовал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Борьба с терроризмом

Необходимо выработать единые подходы в борьбе с терроризмом, гармонизировать законодательство национальных парламентов и межпарламентских организаций стран Евразии в сфере безопасности, заявил Вячеслав Володин. Совещание может стать отправной точкой для выработки конкретных предложений.

— Мы видим одной из ключевых задач консолидацию усилий в целях обеспечения безопасности нашего общего дома. Это — обязательное условие для поступательного развития на пространстве Евразии, — подчеркнул спикер.

Председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий рассказал журналистам, что страны-участники по итогам совещания договорились провести два международных мероприятия в сфере безопасности. Первым станет парламентская конференция в Пакистане, среди ее основных тем — вопросы борьбы с терроризмом и энергетическая и продовольственная безопасность. Мероприятие пройдет в начале декабря, в нем планируют принять участие делегации из России, Пакистана, Китая, Ирана и, возможно, Турции. Вячеслав Володин, по словам Леонида Слуцкого, также предложил поучаствовать в конференции спикеру Нацсовета Сирии Хадию Аббасу.

Второе мероприятие — конференция «Парламентарии против наркотиков» — пройдет в Москве на площадке Госдумы в декабре этого года. В ней примут участие почти все страны СНГ, также, по словам Леонида Слуцкого, ожидается приезд представителей США. На конференции выступят глава МИДа Сергей Лавров и глава МВД Владимир Колокольцев.

Киберсекретариат

Вячеслав Володин поддержал предложение председателя Национального собрания Кореи Чон Се Гюна создать кибесекретариат (Южная Корея — один из мировых лидеров по развитию цифровой экономики) для взаимодействия профильных комитетов парламентов стран Евразии по цифровой экономике.

Среди требующих законодательного решения вопросов, по словам российского спикера, значатся «отношения человека и робота, развитие искусственного интеллекта, использование криптовалют, обеспечение цифровой безопасности». Вячеслав Володин предложил организовать постоянное взаимодействие профильных комитетов с участием представителей экспертного сообщества, научных, академических и деловых кругов.

По словам Леонида Слуцкого, механизм деятельности киберсекретариата еще предстоит отработать.

— Идея такова, чтобы был постоянный обмен мнениями через интернет по тематике будущего совещания, возможно, круглых столов, семинаров, секций, которые могут появиться, начиная с будущего совещания, — сказал он.

Россия и Корея по итогам прошедшего в Сеуле мероприятия договорились вместе участвовать в организации всех последующих встреч. Следующее совещание пройдет в одной из азиатских стран, выбор будет сделан в октябре 2017 года.