Все 95 первых проверенных жилых высотных домов, построенных в Великобритании. не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Об этом заявило агентство Рейтер, со ссылкой на источник в правительстве.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда 95 зданий в 32 регионах страны на сегодняшний момент провалили проверку, доля не прошедших проверку по-прежнему составляет 100%», – цитирует «РИА Новости» источник.

Ранее сообщалось, что британские власти начали проверку на противопожарную безопасность около 600 жилых высоток после пожара в 24-этажном лондонском жилом доме, жертвами которого стали 79 человек.

Напомним, что по официальной версии пожар начался из-за холодильника, а распространению огня способствовали облицовка и теплоизоляция здания.