Спикер украинской Верховной Рады Андрей Парубий считает, что строительство газопровода «Северный поток-2» может стать поводом для России вторгнуться на Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Россия больше не будет себя сдерживать для широкомасштабного вторжения на Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории газотранспортной системы, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок», — заявил спикер Рады.

При этом он добавил, что «Северный поток–2» ничто иное, как современное российское энергетическое оружие, которое несет огромную угрозу для Украины.

Также опасения Парубия вызывает то, что газопровод, как он полагает, «принесет Москве колоссальные средства», которые могут быть потрачены на военную кампанию в Сирии и на Украине.

Украинские власти неоднократно обвиняли РФ во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и заинтересована в скорейшем разрешении кризиса.