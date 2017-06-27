Президент России Владимир Путин изменил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Как следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, из состава были исключены глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, погибшая в авикатастрофе ТУ-154 над Черным морем в декабре 2016 года и российских кинокритик Даниил Дондурей, скончавшийся в мае 2017 года после тяжелой болезни.

Также по решению президента в состав Совета больше не входит глава организации "Совет общественных наблюдательных комиссий" Мария Каннабих, которая вернулась в Общественную палату РФ.

Документ вступает в силу со дня подписания, 27 июня 2017 года.