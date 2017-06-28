В конце июня — начале июля в российских регионах пройдет ежегодный фестиваль «Усадьба Jazz». Отечественных и зарубежных джазменов примут площадки Москвы, Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Казани и Сочи. Помимо концертов, музыканты представят специальные детские программы и проведут интерактивные мастер-классы.

В Москве резиденцией фестиваля станет Архангельское, где сыграют известные музыкальные коллективы и солисты. Фоном для их выступления на весь день 1 июля станут ландшафты и интерьеры родового имения князей Юсуповых.

— Каждый год в окружении замечательной архитектуры русских усадеб на фестивале встречаются самые разные творческие люди. Помимо музыкантов, это художники, дизайнеры, рестораторы, поэты и многие другие, — рассказала «Известиям» президент фестиваля Мария Семушкина . — Смею думать, что за 13 лет существования форума мы сделали многое: сотни тысяч людей изменили свое отношение к музыке, десятки артистов были услышаны широкой аудиторией. А самое главное — получила поддержку зрителей наша идея качественного фестивального отдыха.

Ключевым событием фестиваля в Архангельском Мария Семушкина считает первое в России выступление израильской актрисы и певицы эфиопского происхождения Эстер Рада. В ее творчестве смешались джаз, r'n'b, соул, фанк и вокал в лучших традициях Нины Симон и Эллы Фицджеральд. Специальный сет также отыграет Нино Катамадзе & Insigh t — грузинская исполнительница выступала на фестивале в Москве рекордные 10 раз. Особую программу представит певец и телеведущий Алексей Чумаков.

Главными звездами самой утонченной площадки «Аристократ» станут норвежский трубач Нильс Петтер Молваер и нью-йоркский соул-певец и гитарист Рауль Мидон . Последний был провозглашен новой звездой джаза после дебютного выступления в шоу Дэвида Леттермана и прославился сотрудничеством с Шакирой, Хулио Иглесиасом и Херби Хенкоком. Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова представит программу «Джаз в бабочках», а выдающийся саксофонист Алексей Козлов выступит со своей группой «Арсенал».

Наряду с мастерами в Архангельском выступят молодые музыканты, в том числе екатеринбургская группа «Обе две» и московская — «Цветочный 15». К ним присоединится российско-американская группа Pompeya — резиденты музыкальных фестивалей в Техасе и в Нью-Йорке, а также британцы Ezra Collective.

В программе для детей музыканты расскажут о путешествиях джазовых ритмов — из Центральной Африки в Новый Орлеан, от танцевальных клубов Бразилии до цыганских таборов Юга Франции. А уличные оркестры станут проводниками в мир ритма для всех желающих.

За всю историю фестиваля на нем выступили более тысячи музыкантов со всего мира. В свое время «Усадьба Jazz» стала стартовой площадкой для таких известных музыкантов, как Нино Катамадзе, Антон Беляев и Therr Maitz. Среди участников форума прошлых лет — признанные джазовые классики, в том числе «Аквариум», Игорь Бутман и др.