Компани Mangyongdae Information Technology Corporation в КНДР разработала и выпустила смартфон, внешне похожий на iPhone от Apple. Об этом сообщает Daily Mail.

В заявлении компании говорится, что разработчики выполняют указание партии создавать высокотехнологичные продукты. В процессе разработки смартфона у фирмы не возникло трудностей, сообщает ТАСС.

North Korea launches new “Jindallae 3” domestically-produced smartphone, DPRK Today reports pic.twitter.com/OXACxdzacT — 青山 (@HonoluluTimes) 26 июня 2017 г.

Новинка получила название Jindallae 3. Она обладает «Более безопасной» ОС и более мощным аккумулятором. По мнению экспертов, разработка смартфона велась за пределами Северной Кореи, а за основу были взяты китайские модели смартфонов, а не оригинальный iPhone. Как сообщает телеканал «360», в Jindallae 3 предусмотрен фонарик, калькулятор, музыкальный плеер, игры, а также браузер для выхода в интернет.