В Ростове-на-Дону задержали несколько авиарейсов из-за угрозы взрыва. Людей из здания аэропорта эвакуировали в районе 11 часов дня. Аэропорт уже продолжил работу в штатном режиме, информация о бомбе не подтвердилась.

В полицию поступил звонок о том, что на территории авиаузла находится взрывное устройство. За время проведения оперативных работ были задержаны вылеты пяти рейсов, о чем предупреждала администрация аэропорта, сообщает RostovGazeta.

Проверка длилась около полутора часов. Никаких запрещенных и взрывчатых веществ оперативниками найдено не было. Как уточняет телеканал «Звезда», задержаны были рейсы в Москву, Симферополь, Санкт-Петербург и Анталью.