Театр на Юго-Западе по уже сложившейся традиции завершил сезон премьерой. «Игроки» Олега Анищенко по пьесе Гоголя стали первой постановкой театра после ухода из жизни его основателя — Валерия Беляковича — народного артиста России не стало в декабре прошлого года. В экспериментальном спектакле режиссер Олег Анищенко соединил музыку фолк-рок-певицы Инны Желанной с эстетикой кинематографического триллера.

В 1990-х Валерий Белякович уже ставил «Игроков», и, по словам старожилов театра, спектакль пользовался популярностью. По мнению актера Вячеслава Гришечкина, сыгравшего в той постановке, нынешней команде удалось сохранить главное: почерк мастера и его инструментарий.

— Всегда интересно сравнивать спектакли, — признался артист. — Ведь изменились люди, интересы, предлагаемые обстоятельства, страна, в конце концов.

Режиссер нынешней премьеры выразил надежду, что у него все-таки получилось не выбиться за рамки того стиля, который создал Белякович. Олег Анищенко определяет своих «Игроков» как вольную версию гоголевского произведения.

— Я сразу подчеркну, что ключевое слово — «версия», — сказал режиссер. — Но мы постарались бережно отнестись к автору и сохранить дух самого Гоголя. По крайней мере таким он нам представляется.

Олег Анищенко и певица Инна Желанная признались, что уже лет десять планировали поставить музыкально-театральный перформанс.

— У меня есть музыкальное пристрастие по имени Инна Желанная, — поделился режиссер с «Известиями». — Мне показалось, что в ее музыке чувствуется русский народный мистицизм. Отсюда возникла фигура Гоголя, а за ней — «Игроки».

Идея получила сразу два воплощения. Ранее Инна Желанная представила проект «Вилы», в основу которого легли народные песни, электронная музыка и танцы.

— Я кинула клич в соцсетях о том, что ищу хореографа, — рассказала Инна Желанная. — Олег предложил мне Артура Ощепкова, с которым он делал «Игроков». В итоге мы отказались от хореографии в пользу психологической пластики.

Благодаря хореографу оба проекта приобрели узнаваемую стилистику, а режиссер предположил, что их можно показывать как две части одного целого.

Музыка и пластика в этом спектакле не фоновые, они создают ткань и усиливают смыслы постановки. Сюжет «Игроков» вынесен за контекст времени и эпохи. Режиссер исследует природу пагубной страсти человека, будь то привязанность к алкоголю, наркотикам или азартным играм. «Пусть отец сядет со мной в карты — я обыграю отца», — так трактовал силу страсти сам Гоголь.