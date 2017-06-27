Издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев приговорен к трем годам общего режима по обвинению в организации проституции. Соответствующее решение во вторник вынес Симоновский суд Москвы.

Кроме того, суд приговорил главреда журнала Станислава Казакова к двум годам условно.

Главного редактора журнала «Флирт» и еще около 40 человек задержали в 2015 году по подозрению в организации проституции. По данным полиции, два фигуранта дела не только рекламировали услуги интимного характера в журнале, но и организовали оказание интимных услуг за деньги.

По данным прокуратуры, владелец журнала «Флирт» заработал на издании 68 млн рублей.