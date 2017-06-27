Автомобиль Mercedes-ML, за рулем которого был 20-летний студент МГИМО, на большой скорости сбил мотоциклиста на Yamaha в Москве, а затем скрылся с места происшествия. После этого иномарка почти сразу вылетела в кювет.

Смертельное ДТП произошло на Кутузовском проспекте. Камера зафиксировала, что внедорожник Mercedes-ML сбил мотоциклиста при перестроении. Однако водитель не остановился для оказания помощи, а скрылся с места происшествия, сообщает паблик Mash.

Студент Аркадий Дымов, находившийся за рулем мотоцикла, упал от удара на дорогу. Медики, подъехавшие на место аварии, госпитализировали 23-летнего молодого человека, однако от полученных тяжелых травм байкер вскоре скончался. Погибший Аркадий Дымов был руководителем мотосекции при кафедре Физического воспитания университета МАДИ — MADI moto.

Иномарка почти сразу после происшествия съехала в кювет, перед этим врезавшись в остановку. За рулем автомобиля находился 20-летний студент МГИМО Аркадий Смелов, пишут «Дни.Ру». Освидетельствование на месте показало, что в крови у водителя содержится 0,39 промилле алкоголя. Это соответствует легкой степени опьянения.

По словам очевидцев, в момент столкновения с мотоциклом за рулем автомобиля была девушка. По версии следствия, пассажир и водитель могли тут же поменяться местами.

Сотрудники правоохранительных органов уточняют все обстоятельства трагедии.