Под Тамбовом в музее-усадьбе Рахманинова пройдет акция «Звездная ночь в Ивановке». Культурно-образовательное мероприятие уже стало традиционным. В этот раз оно состоится 5 августа.

Как пишет «Тамбовский курьер», выставки и вернисажи расположатся на аллеях парка. А в музее и усадьбе будут проводиться экскурсии. На территории парка пройдет мероприятие «День ухи», для участников которого устроят мастер-классы по приготовлению рыбного супа, а в качестве угощения гостям предложат знаменитые рахманиновскую уху медовуху из Ивановки.

Кроме того, в рамках «Звездной ночи» пройдут концерты фольклорных коллективов и классической музыки. Правда, организаторы не уточняют, произведения каких композиторов будут исполнены.

Напомним, в 2016 году акция «Звездная ночь в Ивановке» была омрачена скандалом. Воронежский филиал Российского авторского общества потребовал от музея-усадьбы Рахманинова 300 тыс. рублей за исполнение произведений композитора.

В музее пояснили, что РАО заключило договор с французским и американским обществами, которые представляют интересы наследников Рахманинова в России. Согласно документам, все решившие исполнить произведения композитора обязаны заплатить за это до 1 января 2019 года. В итоге концерт, который должен был состояться в рамках «Звездной ночи», был отменен.