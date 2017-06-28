В США в июне вышла книга профессора права Питтсбургского университета, общественного деятеля Дэниела Ковалика «Заговор, делающий Россию козлом отпущения: как ЦРУ и глубинное государство сговорились, чтобы очернить Путина». Этот труд вызвал широкие дискуссии в Америке. Как можно понять даже из провокационного названия, книга совершенно не соответствует закрепившемуся в США стереотипу о российско-американских отношениях. В эксклюзивном интервью «Известиям» Дэниел Ковалик рассказал о работе над монографией, несправедливом отношении Штатов к России и внутриполитическом кризисе в Вашингтоне.

— Почему вы заинтересовались вопросом российско-американских отношений?

— Еще во времена холодной войны я не верил, что Россия (СССР) является реальным врагом США. Я преподаю международное право и занимаюсь правами человека. Исследуя эти проблемы, я понял, что главный вызов для современного мира — это войны, которые развязывают страны в своих геополитических интересах, и терроризм. Устав ООН прямо запрещает применение силы или угрозу ее применения, однако сплошь и рядом встречается обратное. Откровенно говоря, всё происходящее сейчас в Вашингтоне теоретически может вылиться и в открытое военное противостояние с Россией. Например, влиятельный «мозговой центр», близкий к Пентагону и ЦРУ, «Корпорация РЭНД» предлагал нанести упреждающий удар по Калининграду. Я этого не только не хочу, но и очень опасаюсь. Ведь нынешняя политическая вакханалия, творящаяся в Вашингтоне, в конечном счете может иметь непредсказуемые последствия. Политической и экономической элите США уже давным-давно пора понять, что Россия — это та страна, с которой мы можем работать и сотрудничать по очень многим международным вопросам и проблемам. Это и является предметом моего исследования. Поэтому я решил сделать большой труд о несправедливом отношении США к России и откровенной подмене понятий.

Владимир Путин называет США партнером, призывает вместе бороться с вызовами современности, в частности с международным терроризмом. Президент России первым позвонил главе Белого дома Джорджу Бушу-младшему после чудовищных терактов 11 сентября, предложив поддержку и помощь в сложной ситуации. Москва помогала США бороться с террористами в Афганистане, предоставляла разведданные и логистическую помощь. Я написал эту книгу, чтобы объяснить американцам, что в действительности происходит в мире.

— Вы осознаете, что после этой книги у вас могут возникнуть проблемы? Вполне вероятно ,что вы станете объектом критики по примеру обладателя трех премий «Оскар» режиссера Оливера Стоуна после документального фильма о Владимире Путине.

— Я не наивный человек и понимаю, что могу столкнуться с трудностями. Это касается моей работы и деловой репутации. Но речь идет о войне и мире, о будущем целых поколений. Президент США Джон Кеннеди говорил: «Когда стоит сложный выбор и есть риск навредить самому себе, это и есть вопрос морали. Делай то, что считаешь правильным». Я так и делаю. Я уважаю Россию и русских людей. Я благодарен им за вклад в победу над нацизмом. Почему я должен молчать ?

— У вас есть поддержка в обществе, среди ваших коллег и знакомых?

— Это сложный вопрос. (Пауза.) На самом деле многие советовали мне не писать эту книгу, некоторые называли меня сумасшедшим, но многие поддержали. Я несколько раз встречался с Оливером Стоуном. Он выражал свое одобрение . Американские СМИ просто-таки атаковали его из-за фильма о Путине. Я также встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. По правде говоря, он стал первым человеком, которому я подарил эту книгу. В последнее время все, кто встречается с ним, да и сам он, подвергаются атаке. Удивительно, конечно. Ведь российский посол говорил только о мире и сотрудничестве, а за это подвергается нападкам! Что касается книги — я ежедневно получаю письма от читателей со словами благодарности. Многие, прочитав ее, говорили, что не знали о многих изложенных там фактах. Одним словом, я считаю, что меня поддерживает достаточное количество американцев.

— Президент Дональд Трамп высказывал намерения нормализовать отношения с Россией. Но под силу ли ему это?

— На самом деле я не большой фанат Дональда Трампа, я за него не голосовал, но он одержал победу и он является президентом США. Демократы должны признать и смириться с этим. А желание нормализовать отношения с Россией — единственный и главный пункт предвыборной программы нынешнего лидера, который мне по душе. Но я боюсь, что из-за многочисленных скандалов хозяину Овального кабинета не дадут это реально сделать. Однако это не означает, что американское общество должно прекратить требовать от Вашингтона перевернуть страницу и выстроить нормальные контакты с Москвой, которые выгодны обеим сторонам.

— Глава Белого дома называл войны в Ираке, Ливии и Сирии бессмысленными. Эта позиция схожа с вашей. Как вам кажется, внешняя политика США изменится при Дональде Трампе?

— Внешняя политика Америки не изменится до тех пор, пока американцы не заставят правительство ее изменить. Ситуация в США после этих выборов серьезно трансформировалась. Либералы и сторонники Демократической партии призывают к более агрессивным действиям на внешнеполитической арене. Всё перевернулось с ног на голову. Ситуация в Вашингтоне очень сложная, я бы не стал ждать быстрых изменений. Думаю, что внешняя политика если и будет меняться, то очень и очень постепенно. К слову, США являются главным партнером Саудовской Аравии. Одновременно с этим Вашингтон и американские эксперты критикуют эту страну за поддержку джихадизма (смеется). И при всем при этом главным врагом названа Россия (смеется). Где логика? Вы ее видите? Я — нет.

— Можно ли констатировать, что в США есть политический кризис?

— Абсолютно точно и вне всяких сомнений он есть. Всё происходящее сейчас — показатель кризиса. Я вижу такое количество бездомных в Питтсбурге, которого никогда не видел. Система медстрахования не работает, многие живут в состоянии кризиса долгие годы. США нужна совершенно иная политика, а не то, что мы видим на страницах газет.

— Кризис на Украине, референдум в Крыму и последующее воссоединение полуострова с Россией стали причиной ужесточения политики Вашингтона по отношению к Москве. Каково ваше отношение к ситуации?

— Я испытываю симпатию к российской позиции по Украине. США поддерживали многие территории, стремящиеся к независимости. А в Крыму прошел референдум, люди высказали свою позицию, это их законное право. Крым — это Россия.

— Какой процент американцев считает так же?

— Многие американцы просто не знают истории вопроса. Этого нет в американских газетах. Отсюда и столь незначительное число людей, поддерживающих позицию Москвы. Ведь в Америке есть такое правило: если чего-то нет в газетах, этого вообще нет.