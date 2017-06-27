Предприниматель Сергей Полонский предложил судье достроить жилой комплекс «Кутузовская миля» из клетки. По его словам, в таких условиях ему удастся это сделать за полгода. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Да вы, ваша честь, меня вот в этой клетке на полгода отправьте на стройку, я вам ее за полгода дострою из клетки. Пару приставов можете поставить и собачку», — заявил Полонский, выступая с последним словом в Пресненском суде города Москвы.

Предпринимателя обвиняют в хищении 2,6 млрд рублей при строительстве многоквартирных домов в жилых комплексах «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера».

Обвинение требует признать Полонского виновным по статье «Мошенничество» и требует восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, а также назначить штраф в размере 900 тыс. рублей.