Свыше 500 педагогов средних школ и учреждений дополнительного образования Курска приняли участие в городском этапе IX межрегионального педагогического фестиваля «Алый парус – 2017», который стартовал сегодня.

Как сообщает KurskCity.ru, в текущем году ключевыми темами мероприятия стали празднование 1155-летия зарождения российской государственности и проведение Года экологии в России.

Инициатор фестиваля — депутат Госдумы и председатель совета курского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Виктор Карамышев отметил, что тематика мероприятия была обозначена не случайно.

«Сегодня перед человечеством остро стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе и формирования новой системы ценностей. Особая роль в этом, безусловно, принадлежит педагогам, а потому вполне закономерно, что экологическое образование и воспитание в современной школе становятся приоритетными», — подчеркнул парламентарий.

В рамках мероприятия участникам мероприятия предстоит продемонстрировать свои музыкальные и актерские способности, а также рассказать с помощью песни о своей работе, учениках и любви к природе. Также в рамках фестиваля состоится смотр-конкурс педагогических достижений (педагогический городок) «Экологический калейдоскоп» и пройдут соревнования по волейболу «Здоровому — все здорово!».