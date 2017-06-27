Переход экономики к «цифре» ведет к изменению ее структуры, что должно учитываться в антимонопольном законодательстве.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым.

«Очевидно, что структура экономики в эпоху цифрового развития, масштабного перехода к «цифре» в качестве носителя информации, конечно, сильно меняется, и, наверное, это должно находить свое отражение и в корректировках законодательства», – цитирует его «РИА Новости».

Медведев добавил, что необходимо подумать над тем, каким образом учитывать эти изменения в законодательстве.

В свою очередь Артемьев сообщил, что ведомство, которое сталкивается с новыми вызовами времени, когда, к примеру, картельные сговоры осуществляются роботизированными программами, готово разработать соответствующие поправки.