Спасатели Ульяновска продолжают поиск причины возгорания машины, в которой находились водитель и пассажир. Автомобиль в результате сгорел дотла. Мужчины получили ожоги и были госпитализированы.

Инцидент произошел вечером 26 июня. Известно, что машина двигалась по проспекту Нариманова недалеко от завода «Искра». Увидев пламя, водитель остановил транспортное средство и покинул его вместе с пассажиром, сообщает 1ul.ru.

Пострадавшие сразу вызвали пожарную службу и попытались потушить автомобиль своими силами, однако им это не удалось. К приезду пожарных он полностью сгорел. В данный момент движение из города в сторону Ишеевки затруднено.