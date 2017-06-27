Компания Microsoft назначила нового главу российского подразделения. С 31 августа в эту должность вступит Томаш Боченек, сообщает пресс-служба компании.

В данный момент он занимает пост операционного директора Microsoft в России. На новой должности Томаш Боченек сменит Павла Бетсиса, который останется в компании для передачи дел до конца августа.

В сообщении компании говорится, что с сегодняшнего дня Томаш Боченек начнет тесно работать с российским бизнесом и партнерской экосистемой, чтобы способствовать прогрессу внедрения облачных технологий и цифровой трансформации на этом важном для корпорации рынке.

Томаш Боченек работает в IT-индустрии более 25 лет. После работы в компаниях Hyundai, Compaq и IBM в 2000 году он присоединился к Microsoft в качестве гендиректора Microsoft в Польше.