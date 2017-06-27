«Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы, об этом компания сообщила в аккаунте в Twitter.

«По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы», - сказано в сообщении «Роснефти».

Также компания выразила надежду, что произошедшее никак не связано с текущим судебным разбирательством.

Во вторник 27 июня в Арбитражном суде Башкирии проходит рассмотрение иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на сумму в 170,6 млрд рублей.