В Нижнем Новгороде появился памятник электричке. Его установили в депо Горький–Московский в честь 155-летия узла.

Композиция представляет собой постамент со стоящем на нем головном вагоне электропоезда ЭР9. Он был построен в 1967 году и выведен из эксплуатации лишь несколько месяцев назад, как и последние в депо поезда этой конструкции.

Специалисты восстановили заводскую окраску вагона. В ближайшее время на нем появится герб СССР — непременный атрибут для поездов ЭР9 первых серий.

Стоит отметить, что Горьковский узел стал самым первым в стране, получившим электропоезда переменного тока.

Как уточняет ИА «НьюсНН», подобные поезда уже стали экспонатами в трех музеях железнодорожной серии. ЭР9 можно увидеть в Ростове, Вильнюсе и Москве на Рижском вокзале.