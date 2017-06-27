Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков подал в отставку.

«Дорогие жители Балашихи! Долгое время мы вместе с вами делали наш город лучше. Мы вместе строили детские сады и школы, сажали лес, решали насущные проблемы. Но жизнь задает свой тон и ставит новые задачи. Я принял решение уйти в отставку. Признаюсь честно, это далось мне нелегко. Но я знаю, что у вас и нашего города всё будет хорошо!» — такое сообщение опубликовал бывший мэр на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Как сообщает «РИА Новости», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать отставку Жиркова, порекомендовав «задавать вопрос коллеге Воробьеву».

Предположительно, такое решение было принято самим Жирковым на фоне скандала с полигоном ТБО «Кучино». Ранее во время «прямой линии» с Владимиром Путиным жители близлежащих домов пожаловались президенту на запах с полигона. 22 июня Путин потребовал закрыть полигон в течение месяца.