Тверскую и 1-ю Тверскую-Ямскую улицы перекроют на несколько дней в июле. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ограничение движения на Тверской улице от Настасьинского переулка до Триумфальной площади планируются с 00:00 8 июля до 05:00 10 июля. Для проезда будет открыта одна полоса на отрезке улицы от Настасьинского до Дегтярного переулка. Объезд Тверской будет возможен по Большой Садовой улице и по Садовой-Триумфальной улицам.

Помимо этого, с 00:00 15 июля до 05:00 17 июля ограничение движения будет введено по части 1-й Тверской-Ямской улицы. Проехать можно будет по участку от улицы Чаянова до переулка Александра Невского, сообщает «Ридус».

На этот же период в Москве будут полностью перекрыты некоторые участки площади Тверская Застава: от Лесной улицы до улицы Бутырский Вал, от 2-й Брестской улицы до 1-й Брестской улицы и от 1-й Брестской улицы до 3-й Тверской-Ямской. Водители смогут выезжать с 3-й Тверской-Ямской на Лесную и двигаться дальше по направлению к Новослободской улице. Объехать лесную улицу можно будет по Бутырскому валу.

Все ограничения движения связаны с проведением работ по укладке трамвайных путей и устройству кабельной канализации в рамках программы по благоустройству «Моя улица». По ним осенью пустят трамвай «Витязь-М» с системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и навигацией.