Шестилетний мальчик выжил после падения из окна на козырек подъезда жилого дома в Волгограде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне вечером в Дзержинском районе. Ребенок отпросился у матери погулять во дворе, однако на улицу мальчик так и не вышел. Находясь в подъезде, мальчик вылез в окно между третьим и четвертым этажами и свалился вниз на козырек подъезда.

С травмами различной степени тяжести мальчика доставили в больницу. В настоящее время его жизни ничто не угрожает. По факту произошедшего полицейские проводят проверку, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру».