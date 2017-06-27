Задержаны подозреваемые в хищении денежных средств из банкоматов в Ставропольском крае.

Об этом заявили в пресс-службе МВД РФ.

«Предварительным следствием установлено, что подозреваемые могут быть причастны к серии взломов банкоматов на территории городов и районов региона», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Преступники, на счету которых серия взломов банкоматов, работали по одной схеме, используя кувалды, ломы и медицинские маски, приобретенные в магазинах накануне.

В общей сложности, несмотря на неудачи, им удалось похитить более 400 тыс. рублей.

На данный момент задержаны пятеро членов преступной группы, но полиция продолжает следственные действия, направленные на изобличение всех участников.