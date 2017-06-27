Новой главой российского подразделения Microsoft станет с 31 августа 2017 года нынешний операционный директор Томаш Боченек. Об этом сообщается на сайте компании.

Президент Павел Бетсис уйдет из компании в конце августа после передачи дел. Бетсис продлевать истекающий в июле контракт с Microsoft не планирует.

Томаш Боченек отвечал на должности операционного директора Microsoft за рост и цифровую трансформацию бизнеса. До прихода в компанию он работал в Hyundai, Compaq и IBM. Президентом польского отделения Microsoft Боченек стал в 2000 году. Вице-президентом по продажам и маркетингу в Центральной и Восточной Европе он являлся с 2005 года. В 2014 году Боченек вступил в должность операционного директора российского отделения компании, сообщает телеканал «360».