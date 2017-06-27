На праздновании 70-летия Омского государственного музыкального театра после масштабной критики за слабый репертуар на минувшей неделе вице-губернатор области Владимир Компанейщиков заявил, что закрывать учреждение не будут.

Ежегодно на содержание театра из бюджета выделяют 100 млн рублей, однако, по словам Владимира Компанейщикова, он уже давно не может похвастаться яркими премьерами. Вице-губернатор также предложил перенаправить эти средства омским музыкальным школам. Он считает, что учреждение не выполняет госзадание и проблема в менеджменте, сообщает РИА «Омск-информ».

В разговоре с директором театра Борисом Ротбергом было предложено сделать театр Омска знаковым объектом культуры, а также провести масштабную реконструкцию, предположительно через два года.