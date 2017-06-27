Корабли и авиация Северного флота (СФ) задействованы в поиске пропавших в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе СФ.

«Корабли, суда и авиация Северного флота принимают участие в поиске рыбаков, находившихся на резиновой лодке 25 июня в районе западной оконечности острова Кильдин в Баренцевом море», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что 26 июня район поиска осматривал экипаж спасательного буксира СБ-523, помимо этого планировалось задействовать вертолет Ка-27, но плохие погодные условия этому помешали. Сегодня, 27 июня, к поиску подключен вертолет Ми-8. Все суда, следующие по маршруту рыбаков, осматривают акваторию.

Ранее стало известно, что трое рыбаков вышли в море на лодке из бухты Кут Кольского залива. В воскресенье рыбаки сообщили спасательным службам о неполадках в двигателе, однако, устранив поломку, они взяли курс обратно домой, после этого связь с ними была потеряна.