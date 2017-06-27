Алексей Варочко назначен на должность и.о. генерального директора ФГУП «ГКНПЦ им М.В. Хруничева» (Центр Хруничева) генеральным директором «Роскосмоса» Игорем Комаровым.

Ранее Варочко являлся заместителем генерального директора ЦЭНКИ («Космодромы России») и главным конструктором филиала ФГУП ЦЭНКИ — КБ «Мотор». Пост гендиректора Центра Хруничева занимал Андрей Калиновский.

При Калиновском была разработана программа финансового и производственного оздоровления центра, благодаря которой повысилась конкурентоспособность выпускаемой продукции, а также налажена внутренняя работа центра. Калиновский займет пост исполнительного директора по обеспечению качества и надежности в «Роскосмосе».

Центр Хруничева — одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Сегодня на предприятии планируются реорганизация и реализация коммерческих и государственных заказов.