Главой Центра Хруничева назначен Алексей Варочко
Алексей Варочко назначен на должность и.о. генерального директора ФГУП «ГКНПЦ им М.В. Хруничева» (Центр Хруничева) генеральным директором «Роскосмоса» Игорем Комаровым.
Ранее Варочко являлся заместителем генерального директора ЦЭНКИ («Космодромы России») и главным конструктором филиала ФГУП ЦЭНКИ — КБ «Мотор». Пост гендиректора Центра Хруничева занимал Андрей Калиновский.
При Калиновском была разработана программа финансового и производственного оздоровления центра, благодаря которой повысилась конкурентоспособность выпускаемой продукции, а также налажена внутренняя работа центра. Калиновский займет пост исполнительного директора по обеспечению качества и надежности в «Роскосмосе».
Центр Хруничева — одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Сегодня на предприятии планируются реорганизация и реализация коммерческих и государственных заказов.