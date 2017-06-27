Роскомнадзор направил операторам связи дополненный список рекомендаций по ограничению доступа к запрещенной информации в интернете. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В новую версию документа включены рекомендации по фильтрации трафика.

«Фильтрацию трафика рекомендуется производить готовыми аппаратно-программными комплексами DPI, свободно распространяемыми программными комплексами анализа и фильтрации сетевого трафика, а также путем приобретения услуги по получению фильтрованного трафика от вышестоящего оператора связи», — отмечается в документе.

При этом операторам связи, которые используют DPI, рекомендовано самостоятельно определять актуальный сетевой адрес информационного ресурса, доступ к которому должен быть ограничен. В других случаях операторы смогут ограничивать доступ к ресурсам в соответствии с выгрузкой из единого реестра запрещенной информации.

Не использующим DPI операторам рекомендуется ограничивать доступ к доменному имени посредством фильтрации запросов ко всем DNS-серверам. В Роскомнадзоре подчеркивают, что получение и обработку выгрузки следует производить не реже двух раз в сутки.