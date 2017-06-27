Суд не привлек Росимущество к делу «Роснефти» против АФК «Система»
Арбитражный суд Башкирии не нашел оснований для привлечения Росимущества к участию в деле по иску «Роснефти» против АФК «Система» на сумму в 170 млрд рублей.
Такое решение приняла судья Ирина Нурисламова во вторник, 27 июня.
«Мы будем оспаривать решение суда не привлекать Росимущество в качестве третьего лица», – цитирует «РИА Новости» официального представителя АФК «Система» Сергея Копытова.
Он добавил, что без привлечения государства к участию, состав заинтересованных лиц будет неполным.
Ранее сообщалось, что «Башнефть», вошедшая в «Роснефть» и республика Башкирия требуют возместить ущерб, который нанесла АФК «Система» при реорганизации.