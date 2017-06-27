Предложение президента Франции Эммануэля Макрона для лидеров стран — участниц «нормандского формата» согласовывать шаги на пути к выполнению Минских соглашений не эффективно и не оригинально. «Формулой Макрона» не убедить Порошенко, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так называемая формула Макрона предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы обеспечить полное выполнение Минских договоренностей путем маленьких, но конкретных шагов.

«Я не очень понимаю, что там нового. То, что предлагает Макрон, предусмотрено Минскими соглашениями. Если он пытается разрубить каждый пункт соглашения на какие-то подпункты, то не думаю, что от этого они будут быстрее выполняться», — сказал Джабаров.

По мнению сенатора, для выполнения Минских договоренностей необходимо уговорить Порошенко.

«Проблема Минских соглашений не в том, что они плохие или хорошие, а в том, что они не выполняются. Вот если господин Макрон сможет убедить Порошенко исполнять эти соглашения, что уже требовали до этого немцы, то это хорошо. А если это очередная задержка времени и популистские шаги, то толку от этого не будет», — сказал он.