Лидером российского бокс-офиса за прошедший уикенд стал блокбастер «Трансформеры: Последний рыцарь», собравший 532 млн рублей , сообщает портал «Кинодата». Развлекательная лента Майкла Бэя — единственная новинка недели, попавшая в топ-5.

Представители киносетей, однако, отмечают, что продолжение популярной франшизы показало более скромные результаты, чем ожидалось.

— «Трансформерам» долгое время удавалось удерживать внимание зрителей. Но после выхода пятой части стало очевидно, что интерес к франшизе падает — впервые новая часть продемонстрировала падение сборов относительно предыдущей серии, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Причиной таких результатов могли стать нелестные отзывы критиков и преобладание негативного «сарафана» среди зрителей, которые не оценили новинку.

Ольга Зинякова отметила, что даже масштабная рекламная кампания, ориентированная на молодежную аудиторию и включавшая креативные средства продвижения, не исправила ситуацию.

На вторую строчку переместился предыдущий лидер — анимационная лента Disney/Pixar «Тачки 3» — 118 млн рублей (с начала проката — 508 млн рублей).

Третью позицию занимает еще один сиквел, ранее побывавший на вершине бокс-офиса — «Мумия» с Томом Крузом в главной роли. Третья неделя проката принесла в копилку ленты 56 млн рублей за уикенд, а общая касса составила 886 млн рублей.

На четвертом месте — единственный в пятерке лидеров оригинальный проект - комедия «Очень плохие девчонки» — 27 млн рублей при суммарных сборах всего 112 млн рублей.

И наконец, замыкает пятерку лидеров российского проката пятая часть «Пиратов Карибского моря». Сборы в 26 млн рублей позволили довести результат фильма в российском прокате до 2 млрд 249 млн рублей.

— Приключенческая лента не покидает пятерку лидеров уже пятую неделю подряд, что весьма редкое явление, — отметила Ольга Зинякова.

Из релизов текущей недели киносети возлагают наибольшие надежды на продолжение анимационного фильма «Гадкий я 3», в котором на экран вернутся полюбившиеся российским зрителям уморительные миньоны. Также в прокате два триллера («Синяя бездна» и «2:22») и комедия по мотивам романа популярного английского писателя и актера Стивена Фрая «Гиппопотам». По мнению Ольги Зиняковой, последняя из этих лент наверняка заинтересует поклонников интеллектуального юмористического кино.

Кстати, эти и другие фильмы теперь доступны зрителям в летних кинотеатрах в московских парках «Эрмитаж» и «Музеон».