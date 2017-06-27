Вооруженный мачете 40-летний итальянец набросился на трех молодых людей в приморском городе Марина-ди-Масса в Тоскане. В результате нападения, пострадавшие получили небольшие ранения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную газету Il Tirreno.

Ранее злоумышленник уже находился в конфликте с молодыми людьми. Во вторник утром разногласия вновь обострились, после того как мужчину заподозрили в умышленной порче автомобиля. В итоге он попытался нанести юношам несколько ударов тесаком.

Представители правоохранительных органов задержали нападавшего и обнаружили в его рюкзаке три больших ножа и один перочинный нож. В данный момент полиция проводит обыск в его доме.

По свидетельствам медиков, никто из молодых людей серьезно не пострадал. Один из потерпевших пройдет обследование в местной больнице.