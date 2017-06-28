Под занавес сезона «Современник» представил спектакль «Уроки сердца» о поисках счастья и жажде любви. В качестве литературной основы режиссер Марина Брусникина использовала пьесы молодого уральского драматурга Ирины Васьковской.

Марина Брусникина уже ставила спектакль по произведениям писательницы на сцене РАМТа. Новое обращение к творчеству Васьковской стало очередным путешествием в мир женской души. Хотя, по признанию режиссера, получился своеобразный, совсем не женский взгляд на поиски счастья и любви.

— «Уроки сердца» — спектакль очень экспрессивный, — охарактеризовала постановку худрук театра Галина Волчек.

Аншлаг в зале стал свидетельством того, что публика к экспрессии готова. По замыслу художника-постановщика Николая Симонова зрители будто оказались за кулисами театра. На сцене — вешалка с яркими юбками, продавленный диван, старый телевизор, ящик для реквизита, гора картонных коробок. Монтировщики, реквизиторы, актеры живут своей жизнью. Одни моют полы, другие готовят костюмы к спектаклю, третьи смотрят телевизор. Но дела не мешают им мечтать.

— Надо заставить себя испытывать счастье, это важно, — заявляет костюмерша Варя (Полина Рашкина) подруге Кате (Марина Феоктистова). — Надо убедить себя, что счастье есть.

Героини постановки, разворачивающейся на воображаемой сцене, следуют этому принципу. Одна из них — Лариса (Дарья Белоусова) — живет в маленькой квартире с мамой-пенсионеркой (Марина Хазова). Девушка считает себя некрасивой, и мама ее не переубеждает. Лариса с 15 лет пишет в газету объявления в поисках женихов, но своего «принца» находит у пивного ларька. Растерянная Лариса так обрадовалась вниманию мужчины, пусть и с судимостью, что тут же пригласила незнакомца в гости. Но мать против. Она считает, что дочь не в праве приглашать кавалеров в квартиру, которая ей не принадлежит. Да что там жилье, когда даже на застолье непутевая дочь заработать не в состоянии.

— На какие деньги, я спрашиваю, ты купила торт? Можно было обойтись и минтаем, если ты ждешь проходимца. У тебя зарплата только через неделю, я прекрасно знаю, что у тебя в кошельке. Денег там на торт нет, — возмущается суровая родительница.

Если Ларису мечты о женском счастье довели до пивного ларька, то персонажам второго сюжета — сестрам Наде (Светлана Иванова) и Вале (Наталья Ушакова) — пришлось искать его в глухой глубинке. Старшая, Валентина, уговорила младшую продать московскую квартиру родителей и поделить деньги, после чего отправилась в Венецию. Но поездка разочаровала девушку, а на родине ее ждал разваливающейся дачный домик и соседство маргиналов.

— Меня сегодня назвали шмарой, — говорит Валя, вернувшись из деревенского магазина. — Ты не знаешь, что такое «шмара»? Ну пусть это будет на их языке «миледи».

Оказавшись с непутевой путешественницей в халупе, крыша которой того и гляди обрушится на голову, младшая сестра, воздушная и порхающая Надя, не вешает нос. Отсутствие денег не мешает ей мечтать о том, что все наладится, или хотя бы искать способы забытья: «Можно начать пить по-черному, хорошо меняет реальность».

Единственный кавалер на всех в этой истории — случайный знакомый Надежды Алексей (Илья Лыков).

— В понедельник заявлюсь вот с такой улыбкой. Коллеги спросят: «А что случилось, Надюша?» «А ничего. Хахаля завела», — порхает в небесах Надя. И пока младшая сестра строит планы, старшая рушит их за ее спиной.