Один из подчиненных полковника Максима Шаповала, погибшего в результате взрыва автомобиля в Киеве, руководил охраной экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на источник в Минобороны.

Министерство обороны Украины ранее сообщило, что в результате взрыва автомобиля в Киеве во вторник 27 июня погиб сотрудник главного управления разведки минобороны Украины полковник Шаповал, возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

«Сотрудники главного управления разведки Минобороны занимались охраной экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Непосредственный подчиненный полковника Максима Шаповала, погибшего сегодня в результате взрыва авто, руководил охраной российского политика», — сообщил источник агентства.

Также он уточнил, что Шаповал был осведомлен о том, как осуществлялась охрана Вороненкова, но считает, что связывать его гибель с убийством экс-депутата не стоит.

Вороненков уехал на Украину в прошлом году, 23 марта он был убит в центре Киева.