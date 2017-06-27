В Красноярске оштрафованы две частные компании, занимающиеся возвратом просроченной задолженности. Их обвинили в навязчивых звонках и оскорблениях в адрес должников. Каждая контора должна заплатить по 50 тыс. рублей, сообщили в управлении ФССП по Красноярскому краю.

Компании «ЦЗ Инвест» и «Столичное АВД» уличили в нарушении двух федеральных законов: «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», уточняет ИА «Наш Красноярский край».

Проверка установила, что коллекторы были излишне настойчивы во время телефонных переговоров с должниками, оказывали психологическое давление, допускали грубые выражения, унижающие человеческое достоинство.

В случае если компании в течение 60 дней не выплатят штраф, их долгом займутся судебные приставы, заключает агентство.