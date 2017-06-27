Компания Google не исключает возможности подать апелляцию в Европейский суд на решение Еврокомиссии оштрафовать ее на €2,4 млрд по обвинению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке поисковых систем в интернете.

Соответствующее заявление было опубликовано во вторник на официальном блоге корпорации.

«Мы выражаем уважительное несогласие с выводами, обнародованными сегодня. Мы детально изучим решение комиссии, мы рассматриваем возможность подачи апелляции», — подчеркивается в сообщении.

Ранее во вторник Еврокомиссия оштрафовала холдинг Alphabet, в который входит компания Google, на €2,42 млрд. По данным ЕК, Google подтасовывает результаты поиска по товарам и услугам в интернете, размещая на первых позициях своих коммерческих партнеров и клиентов.