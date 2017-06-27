Президент США Дональд Трамп саркастически прокомментировал скандал вокруг CNN, повторив свои прежние обвинения телекомпании в подготовке фальшивых новостей.

Трампа рассмешило то, что CNN сняла с своего сайта статью, связанную с Россией, из-за неподтвержденных фактов, при этом три сотрудника, которые готовили материал, ушли из этого СМИ.

Wow, CNN had to retract big story on "Russia," with 3 employees forced to resign. What about all the other phony stories they do? FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 июня 2017 г.

Ранее на сайте CNN появилось расследование о якобы имевшихся связях штаба президента Дональда Трампа и его советника Энтони Скарамуччи с российским фондом РФПИ. Вместо нее сайт теперь отображает извинения телеканала перед Скарамуччи и сообщение о том, что материал не соответствует редакционным стандартам CNN. После удаления статьи уволились сотрудники канала Томас Френк, Эрик Лихтблау и Секс Харис, пишет «РИА Новости».