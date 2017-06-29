В девяти городах Поволжья с 7 по 16 июля пройдет социальная акция «Капитан Доверие», направленная на популяризацию детского телефона доверия. Единый общероссийский номер, по которому можно получить консультацию специалиста, — 8-800-2000-122. Цель мероприятия — в необычной и увлекательной форме рассказать детям и взрослым о службе экстренной психологической помощи детский телефон доверия, сообщили в пресс-служба Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Акция стартует 7 июля в Казани, далее теплоход с командой Капитана Доверие отправится по Волге в Ульяновск, Тольятти, Самару, Сызрань, Балаково, Саратов, Камышин и Волгоград. Жители каждого из городов примут участие в познавательных конкурсах, интерактивном квесте и флешмобе. В процессе игры дети и подростки узнают, как преодолеть свои страхи, справиться с негативными чувствами, наладить отношения с родителями и сверстниками.

— Взросление — очень сложный процесс. И он не обходится без конфликтов в школе и дома, без ссор с друзьями, сложностей в отношениях с родителями, переживаний, связанных с первой любовью, — подчеркнула заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Елена Куприянова.

По ее словам, сталкиваясь впервые в жизни с этой бурей эмоций, взрослеющий человек переживает ее особенно остро. Кроме того, уже сама возможность обсудить проблему, выговориться и попросить совета может стать первым шагом к преодолению сложной ситуации.

Единый общероссийский детский телефона доверия 8-800-2000-122 для детей, подростков и их родителей создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во всех субъектах Российской Федерации специалисты оказывают квалифицированную психологическую помощь. На сегодняшний день детский телефон доверия принял уже более 7 млн звонков. Звонок с любого мобильного и стационарного телефона бесплатный и анонимный.