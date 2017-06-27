От недостатка воды в Крыму страдает промышленность и сельское хозяйство, поскольку площадь орошаемых земель сократилась с 2014 года на 92%.

Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Симферополе.

«На 92% сократились площади орошаемых земель, прекращено производство риса, в тяжелых условиях оказались пресноводные рыбные хозяйства. Страдают также промышленные предприятия», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал идущий от Днепра Северо-Крымский канал на территории Украины. В 2014 году подача воды была прекращена, что со временем привело к сокращению площади орошаемых земель с 437 тыс. га до 13 тыс. га.