День корейского инвестора состоится в Хабаровске в среду, 28 июня. В рамках мероприятия вице-премьер РФ и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев с 27 по 29 июня совершает рабочий визит в регион.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с главой ведомства встретятся представители таких компаний, как Hyundai, LS Networks, KTI, Busan Port, «И-Н-К» и многих других. В рамках мероприятия будет проведен ряд переговоров с южнокорейскими компаниями относительно реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Организатором мероприятия выступит Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

По словам замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова, данный формат позволит инвесторам презентовать руководству правительства России проекты и получить от российских властей распоряжения ответственным ведомствам для оказания поддержки и содействия в реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что День корейского инвестора поможет разрешить проблемы иностранных бизнесменов, работающих на Дальнем Востоке. Глава ведомства добавил, что подобные мероприятия будут проводить регулярно.