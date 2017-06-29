Советская армия понесла огромные потери в ходе Великой Отечественной войны. И страшно представить, сколько еще людей погибло бы без помощи партизан, многие из которых рисковали не только собой, но и жизнями близких ради победы в кровопролитной войне.

По некоторым подсчетам, с 1941 по 1944 год в тылу врага действовало порядка 6,2 тыс. партизанских отрядов, численность которых превышала 1 млн человек. За годы войны они нанесли серьезный урон по противнику: 20 тыс. крушений поездов, 2,5 тыс. уничтоженных паровозов, 42 тыс. подорванных автомобилей, 12 тыс. мостов, 6 тыс. выведенных и строя танков и бронемашин, 1,1 тыс. взорванных самолетов и порядка 600 тыс. уничтоженных солдат и офицеров.

В День партизанов и подпольщиков мы решили вспомнить имена людей, повлиявших на исход Великой Отечественной войны.

«Красный Октябрь»

Фото: wikipedia.org Тихон Пименович Бумажков, партизан, Герой Советского Союза

Тихон Пименович Бумажков считается организатором одного из первых партизанских отрядов. В июне 1941 года в Октябрьском райкоме Белорусской ССР было созвано совещание, на котором Бумажков сообщил о нападении Германии и призвал граждан объединить силы для отпора врагу. Тогда же был сформирован «истребительный отряд», получивший название «Красный Октябрь».

В воспоминаниях Бумажкова указано, что изначально группа состояла из 80 бойцов. Разбившись на взводы, они приступили к военной подготовке: учились маскировке и владению оружием, приобретали «необходимые саперные знания», запасались бутылками с горючим для поражения танков, минировали мосты и раскапывали окопы.

Взаимодействуя с Красной армией, они наносили удары по тылам соперника. Одной из наиболее памятных операций стало сражение под Бобруйском. Целью «Красного Октября» был вражеский штаб, расположившийся в деревне Оземля. План был следующий: открыть с бронепоезда огонь и одновременно заблокировать все дороги из деревни, чтобы враг не мог бежать. Операция прошла успешно. Партизаны захватили пленных, две радиостанции, важные документы, а также около сотни единиц техники. К сожалению, Бумажков скончался спустя несколько месяцев после этой операции. Он погиб в ноябре 1941-го, прорываясь из окружения в районе деревни Оржица.

Ковпаковцы

Фото: РИА Новости/Давид Шоломович Сидор Артемьевич Ковпак, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор, Украинская ССР

Едва ли найдется командир партизанского отряда, которого немцы боялись так же, как Сидора Артемьевича Ковпака. Отвагу военного отметили еще во времена Первой мировой войны. За участие в Брусиловском прорыве император Николай II наградил его двумя георгиевскими крестами. Тем не менее в 1917-м Ковпак выбрал другую сторону и примкнул к Красной армии.

С началом Великой Отечественной войны Ковпак возглавил Путивльский партизанский отряд, который наводил страх в рядах врага. Одно из первых столкновений с немцами произошло в Спадщанском лесу. После потери трех танков, которые захватила группа Ковпака, почти 3 тыс. немецких солдат при поддержке артиллерии пошли в наступление. Бой длился сутки, но советские партизаны, несмотря на превосходящие силы врага, отбили все атаки. Немцы отступили, оставив Ковпаку в качестве трофеев оружие и пулеметы.

Самый знаменитый поход ковпаковцев состоялся в июне 1943 года. Карпатский рейд проходил в непростых условиях: отряд, оказавшись в тылу противника, вынужден был передвигаться по открытой местности без прикрытия и поддержки. За время рейда партизаны прошли около 2 тыс. км. Почти 4 тыс. немцев были ранены или убиты, а 19 эшелонов, свыше 50 мостов и складов — взорваны. Поход ковпаковцев сильно помог войскам, сражавшимся на Курской дуге. Благодаря партизанской операции немцы лишились поставок техники и войск, что обеспечило нашим войскам преимущество в битве.

Во время Карпатского рейда Ковпак был ранен в ногу. Власти СССР решили не рисковать здоровьем командующего, и больше он в военных действиях не участвовал. За свою службу он получил звание Героя Советского Союза и стал одним из двух партизан, дважды удостоенных этой награды.

«Ковельский узел»

Фото: РИА Новости Алексей Федорович Федоров, дважды Герой Советского Союза

Вторым командиром партизанского отряда, дважды удостоенным звания Героя Советского Союза, стал Алексей Федоров. Уже к марту 1942 года на счету его группы было 16 боев, за время которых было уничтожено около тысячи немцев, несколько десятков мостов, пять эшелонов, подорвано пять складов и захвачено два завода. Благодаря этим заслугам в мае того же года Федорову присвоили первое звание Героя СССР, а в начале 1943-го под его руководством было уже 12 партизанских отрядов, численность которых составляла свыше 5 тыс. человек.

Одна из важнейших партизанских операций в период войны стала миссия «Ковельский узел». За восемь месяцев отряду Федорова удалось уничтожить на линиях Ковельского железнодорожного узла 549 вражеских эшелонов с боеприпасами, горючим, техникой и лишить таким образом противника подкрепления.

В 1994 году Федоров во второй раз удостоился звания Героя СССР. В общей сложности он участвовал в 158 боях, уничтожил свыше 650 эшелонов, восемь бронепоездов, 60 складов с горючим и боеприпасами.

Несовершеннолетний партизан

Фото: Wikipedia.org/Дар Ветер Леня Голиков, пионер-герой, Герой Советского Союза

В момент начала войны Леониду Голикову было всего 15 лет. Худощавый мальчик, которому многие не давали и 14 лет, ходил по деревням, собирал информацию о местоположении немцев и передавал ее партизанам. Спустя год он и сам вступил в отряд. В общей сложности Голиков участвовал в 27 боевых операциях, уничтожил 78 немцев, 12 шоссейных мостов и подорвал девять автомобилей с боеприпасами.

Наиболее известный подвиг Голикова был совершен 13 августа 1942 года. Вместе с другими партизанами он подорвал автомобиль, в котором сидел немецкий генерал-майор Ричард Виртц. Найденные в машине документы были переданы в советский штаб: в них содержались схемы минных полей, донесения Виртца и другие важные бумаги.

Однако до окончания войны Голиков не дожил. В январе 1943-го отряд, в котором был юноша, скрывался от немецких войск. Кров они нашли в деревне Острая Лука, располагавшейся неподалеку от немецкого гарнизона. Не желая привлекать внимание, партизаны не стали выставлять часовых. Но среди жителей оказался предатель, который раскрыл противнику месторасположение отряда. Часть бойцов сумела вырваться из окружения, но Голикова среди них не было.

Диверсия в кинотеатре

Фото: Wikipedia.org/архив Остроголового Константин Александрович Чехович,

Константин Чехович стал автором одной из крупнейших диверсий, осуществленных за время войны. В августе 1941-го он вместе с четырьмя товарищами отправился в тыл врага. Однако операция сорвалась: четверо были убиты, а Чехович оказался в плену. Тем не менее ему удалось бежать и связаться с советским командованием, которое поручило ему внедриться к немцам в оккупированном городе Порхове.

Там он познакомился с будущей женой, которая родила ему сына. Сначала Чехович занимался починкой часов, потом устроился электриком на местную электростанцию, а позже получил должность администратора в местном кинотеатре. Знаменитая диверсия произошла в ноябре 1943 года во время сеанса фильма «Артисты цирка». В тот день кинотеатр посетили 700 немцев, среди которых было два генерала. Никто из них не подозревал, что несущие колонны и крыша здания были заминированы. В результате взрыва спаслись немногие. За выполнение этой операции Чехович был представлен к званию Героя СССР.

Трагедия Батьки Миная

Фото: РИА Новости/ Минай Филиппович Шмырев (Батька Минай) (справа) во время Великой Отечественной войны

В июле 1941 года Минай Филиппович Шмырев, возглавлявший к тому моменту Пудотскую картонную фабрику, сформировал из рабочих партизанский отряд. За несколько месяц они 27 раз вступили в бой с врагом и нанесли ощутимый ущерб войскам противника. Но главные подвиги последовали годом позже, когда Шмырев, известный по прозвищу Батька Минай, вместе с партизанами выбил немцев из 15 сел. Приблизительно тогда же под его командованием были созданы так называемые Суражские ворота, представлявшие собой 40-километровую зону, через которую проходили оружие и продовольствие.

В феврале 1942 года Шмырев пережил личную трагедию. Немцы захватили сестру, тещу (его супруга скончалась до войны) и четверых малолетних детей командира, пообещав оставить их в живых, если он сдастся в плен. Шмырев был в отчаянии: населенный пункт, в котором держали его родных, был укреплен, поэтому идти на штурм он не мог. И даже если бы он решился на такой шаг, был велик риск, что его родных всё равно казнили бы.

Пленники не надеялись, что оккупанты сдержат свое слово, поэтому готовились к худшему. Старшая дочь Шмырева написала записку и с помощью охранника передала ее отцу. «Папа, за нас волнуйся, никого не слушай, к немцам не иди. Если тебя убьют, то мы бессильны и за тебя не отомстим. А если нас убьют, папа, то ты за нас отомстишь», — написала 14-летняя девочка.

Спасти близких Шмыреву не удалось — немцы выполнили свою угрозу.