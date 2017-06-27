В городе Сибай в Башкирии дорожные службы во время ремонта центральной улицы залатали только ее колеи. Фото необычного способа ремонта появились в соцсетях. Местные жители уже отреагировали на снимки.

«Она просто отвратительна, едешь как по проселочной. Проселочная дорога порой ровнее кажется», — цитирует один из комментариев МедиаКорСеть.

Многие пользователи сравнили проезжую часть с лыжней.

Агентство отмечает, что на днях в эфир местного канала вышел сюжет о том, что в Сибае продолжается сплошное асфальтирование улиц. Упоминалось, что до конца сезона планируется полностью заменить полотно на участках дорог общей протяженностью около 6 км.