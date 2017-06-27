На завершение программы переселения граждан из аварийного жилья в Пензе будет выделено почти 103 млн рублей. Из них 49,5 млн рублей — это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 12,6 млн рублей — средства бюджета региона, 40,8 млн рублей — деньги бюджета столицы области, сообщает ИА «Пенза-пресс».

В 2017 году должны быть переселены около 2235 тыс. человек, проживающих в 142 аварийных многоквартирных зданиях. Для них будет построено 12 новых домов.

С 2008 по 2013 год в Пензе расселили 1550 жилых помещений. За этот же период более 4 тыс. человек переселили из 181 аварийного дома.