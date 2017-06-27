Переговоры глав стран «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина) могут состояться в ближайшие дни, на встрече будут затронуты вопросы прекращения огня и укрепления роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что разговор между лидерами стран «нормандского формата» может пройти в ближайшее время. «Мы хотим провести его как можно быстрее, думаю, в ближайшие дни», — заявил Климкин по итогам переговоров со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано.

По его словам, на встрече будет поставлен вопрос о достижении необходимого уровня безопасности для прекращения обстрелов гражданского населения и усилении роли ОБСЕ в обеспечении безопасности вдоль линии соприкосновения, особенно в части наблюдения за участками границы между Украиной и Россией.