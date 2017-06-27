Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин принял приглашение посетить Иран с визитом.

Об этом он заявил во вторник, 27 июня, на втором совещании глав парламентов стран Евразии.

«Что касается приезда к вам: да, конечно… Такой визит состоится, просто обсудим, когда это можно будет сделать», — цитирует его «РИА Новости».

Володин сообщил о своем решении в ответ на предложение председателя собрания Исламского совета Ирана Али Ардешира Лариджани.

Со своей стороны, спикер Госдумы пригласил Лариджани в Россию.