Президент России Владимир Путин уведомлен о ситуации со свалкой в Балашихе, и проведет совещание по этому вопросу с главой Минприроды Сергеем Донским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Губернатор [Андрей] Воробьев постоянно докладывает главе государства. Кроме того, президент в ближайшее время <…> планирует провести отдельное совещание с Донским, где, в том числе, обсудить и эти вопросы», — сказал Песков.

Также Песков отметил, что губернатор Подмосковья занимался вопросом свалок еще до «прямой , но эту проблему не так просто решить.

«Тема свалок остро прозвучала на «прямой линии», но губернатор, естественно, давно занимался этими вопросами. Все мы понимаем, что это очень сложное решение, которое требует комплексных мер. Но это не означает, что проблему не нужно решать», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Во время «прямой линии» 15 июня к Путину обратились жители Балашихи, которые живут рядом с мусорным полигоном «Кучино». Эта свалка существует более 50 лет и занимает 50 га. Президент потребовал от подмосковных властей закрыть свалку в ближайшее время. 23 июня губернатор Московской области заявил о закрытии полигона «Кучино».