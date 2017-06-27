Заявление НАТО о росте угрозы военного потенциала со стороны России — это лишь повод для усиления влияния альянса в Европе. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Используют Россию как некую страшилку. Влияя на информационное поле, они так формируют общественное мнение в пользу фактической оккупации НАТО Европы», — цитирует Морозова RT.

Он также указал на то, что НАТО расширяется на восток, приближая войска к границам РФ, размещаются новые вооружения альянса в пограничных с Россией странах, поэтому наращивание стратегического потенциала РФ является лишь ответом на агрессивную политику НАТО. Морозов также напомнил, что Россия, в отличие от НАТО, никому не угрожает и нигде не размещает новые военные базы.