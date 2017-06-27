Часть праздничных богослужений в государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор» из бокового нефа перенесут в центральный. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу храма.

Перенос связан с увеличением количества богослужений в Исаакие. С такой просьбой региональная епархия обратилась к директору музея-памятника Юрию Мудрову.

«Епархия обратилась к нам с просьбой увеличить количество богослужений в центральном нефе. Соответственно, из бокового нефа переносятся в центральный те службы, которые проходили там по крупнейшим христианским праздникам», — цитирует «РИА Новости» представителя собора.

Отмечается, что проведение богослужений в центральной части храма препятствует работе Исаакия как музея-памятника, в связи с чем было решено перенести часть богослужений. Благодаря такому решению нововведения никак не отразятся на работе самого музея.

Ранее власти Санкт-Петебурга передали Исаакий в ведение Русской православной церкви. РПЦ пообещала сохранить и расширить функцию собора как музея-памятника и сделать вход в храм свободным.