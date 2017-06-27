Сильный ветер до 19 м/с, с порывами 23–25 м/с парализовал движение паромов на переправе Салехард–Лабытнаги.

В Ямало-Ненецком автономном округе, по данным Гидрометцентра, прогнозируется усиление ветра. В нескольких районах ожидается гроза. Неблагоприятные погодные условия нарушили работу паромной переправы. Наладить сообщение в порту обещают по мере улучшения погоды, сообщает ИА «Ура.ру».

В связи с этим пассажирам, у которых на сегодня запланирован рейс на водном транспорте, рекомендуют узнавать о начале работы паромов в справочной службе речного порта в городе Салехард. Как уточняет сайт «Комсомольской правды на Ямале», это касается межмуниципальных и межрегиональных маршрутов.